Разработчики научат WhatsApp работать одновременно на нескольких гаджетах

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Мессенджер WhatsApp в будущем сможет обеспечить работу одной учетной записи на четырех устройствах одновременно. Пока при попытке войти на другом гаджете с той же учетной записью мессенджер прекращает работать на предыдущем.

Как отмечают разработчики, это нововведение не затронет сквозного шифрования данных, даже если одно из устройств разрядится.

Помимо этого, в функционале мессенджера могут возникнуть сообщения, которые автоматически удаляются после однократного просмотра. Также расширится функционал исчезающих сообщений: их можно будет использовать во всех чатах.

Эти функции появятся в публичной бета-версии приложения, а потом они станут доступны для всех пользователей, сообщает WABetaInfo.

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