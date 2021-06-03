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Microsoft назвала дату презентации новой версии Windows
Фото: Официальный блог Microsoft

Microsoft назвала дату презентации новой версии Windows

Татьяна Плотникова

Технологии

Корпорация Microsoft презентует новую версию программного обеспечения Windows 24 июня. Об этом рассказал генеральный директор компании Сатья Наделла.

Новинка продемонстрирует обновленный дизайн операционной системы, а также расширенные возможности для создателей и разработчиков программ, предоставляемые через магазин Windows Store.

Доступ к новой версии Windows сначала получит группа тестеров. Официальный выход программного обеспечения для широкого круга пользователей запланирован на осень 2021 года, сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что Microsoft перестанет поддерживать браузер Internet Explorer в июне 2022 года.

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