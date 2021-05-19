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Microsoft перестанет поддерживать браузер Internet Explorer в июне 2022 года
Фото: Pexels

Microsoft перестанет поддерживать браузер Internet Explorer в июне 2022 года

Анастасия Волоснова

Технологии

Американская корпорация Microsoft полностью прекратит поддержку своего браузера Internet Explorer до 15 июня 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Вместо Internet Explorer будет использоваться браузер Edge. В альтернативную площадку будет встроен «режим IE», благодаря которому пользователи смогут получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на базе Internet Explorer.

Уточняется, что в программное обеспечение Windows 10 входит браузер Edge, поэтому перенести данные можно будет «в несколько кликов».

Причиной отказа от Internet Explorer стала менее современная защита данных пользователей, пишет ТАСС.

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