Военные провели учения по защите от химических атак в Калининградской области

Фото: pixabay.com

Тактико-специальное занятие провели Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) на одном из учебно-тактических полей армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области.

Военные отработали слаженность действий по ликвидации последствий применения условным противником химоружия. Помимо этого, бойцы выполнили ряд действий при обезвреживании химически опасных объектов. Подробно об этом рассказал начальник пресс-службы флота капитан первого ранга Роман Мартов.

— Во время постановки аэрозольной завесы в движении военные из подразделения аэрозольного противодействия применили термодымовую аппаратуру (ТДА-3), — уточнил Мартов.

Учения прошли расчеты химической разведки, станции спецобработки вооружения и военной техники, а также подразделения аэрозольного противодействия. Главное внимание во время этих занятий было уделено вопросу обработки вооружения и военной техники. Специально для этого были задействованы авторазливочная станция (АРС-14), комплект дегазации и тепловая машина спецобработки, отмечают «Невские новости».

Читайте также: Учения по обнаружению условного противника прошли в Черном море