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Учения по обнаружению условного противника прошли в Черном море
Фото: mil.ru / Минобороны России

Учения по обнаружению условного противника прошли в Черном море

Илья Ашуров

Армия

В Черном море прошли учения, на которых бомбардировщики Су-24М морской авиации Черноморского флота отрабатывали нанесение бомбового удара по условному противнику.

Согласно сообщению, экипажи Су-24М успешно выполнили тренировочные упражнения по нанесению воздушного удара по кораблям предполагаемого противника.

— Экипажи Су-24М выполнили учебно-боевые упражнения по нанесению бомбового удара по условному противнику с выполнением практического бомбометания авиабомбами ОФАБ-250-270, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Также сообщается о проведении учений по разведке и обнаружению кораблей условного противника в заданном районе Черного моря. Этот вид отработки военных маневров был выполнен при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Форпост».

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