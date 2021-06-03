Фото: Светлана Колоскова

Эту пятницу, 4 июня, наши предки называли в честь мученика Василиска — Василисков день или Соловьиный день. Приметы гласили, что в этот день не стоит искать новую работу или ходить на собеседования. Люди верили, что ослушавшегося ждет отказ. Даже если примут на работе она не принесет радости и финансовой стабильности.

Издревле наши предки говорили, что запрещается хранить собранные четвертого июня в курятнике яйца, иначе из этих яиц может родиться царь змей Василиск, принеся засуху и гибель урожая.

Нельзя пойманного в этот день соловья оставлять у себя в доме, говорят, что его пение может привлечь в семью большие беды. Незамужним девушкам нельзя плакать, в противном случае плакать, иначе их ждут слезы весь год.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя искать работу 4 июня

Приметы погоды обещали хороший урожай, если в это утро много росы на траве, если много пауков или оводов, огурцов будет очень много. Если запел соловей вечером, то погода будет ясной.

4 июня отмечается День крановщика в России.

221 год назад было завершено строительство Белого дома в Вашингтоне. 124 года назад в Петербурге начато строительство крейсера «Аврора». 99 лет назад вышел первый номер журнала «Крокодил». 59 лет назад на советские экраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль».

В этот день родились поэт Аполлон Майков, хоккеист Виктор Тихонов, актриса Анджелина Джоли.

Именины отмечают Софья, Макар, Захар, Яков, Фаддей, Даниил, Федор, Владимир, Михаил, Павел.

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