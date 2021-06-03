Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Автоэксперт оценил законопроект о новых штрафах за парковку
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Автоэксперт оценил законопроект о новых штрафах за парковку

Елена Фролова

Общество

Совет Федерации начал разрабатывать законопроект о штрафах, которые будут выписывать за парковку на площадках, предназначенных для пожарных машин во дворах. По мнению независимого автоэксперта Андрея Ломанова, вряд ли он будет работать.

— Парковаться на этих площадках запрещено и сейчас, просто штрафа за нарушение нет. Даже если он будет введен, кто будет следить за тем, чтобы запрет не нарушался? Для этого может понадобиться целый штат людей, проверяющих, кто куда встал, — объяснил эксперт.

По его мнению, использовать для этого придомовые камеры вряд ли кто будет, так как нужно будет обрабатывать огромный объем информации. Кроме того, необходимо, чтобы на видео фиксировался номер. То есть для этого потребуется новая система и ее внедрение в работу.

Как подчеркнула автоэксперт, на сегодняшний день гораздо большей проблемой является тот факт, что большинство дворов не приспособлено для проезда большой спецтехники, отмечает «Радио 1».

Читайте также: Эксперты оценили идею введения штрафов за превышение средней скорости

двормнениепожарные машины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте