Автоэксперт оценил законопроект о новых штрафах за парковку

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Совет Федерации начал разрабатывать законопроект о штрафах, которые будут выписывать за парковку на площадках, предназначенных для пожарных машин во дворах. По мнению независимого автоэксперта Андрея Ломанова, вряд ли он будет работать.

— Парковаться на этих площадках запрещено и сейчас, просто штрафа за нарушение нет. Даже если он будет введен, кто будет следить за тем, чтобы запрет не нарушался? Для этого может понадобиться целый штат людей, проверяющих, кто куда встал, — объяснил эксперт.

По его мнению, использовать для этого придомовые камеры вряд ли кто будет, так как нужно будет обрабатывать огромный объем информации. Кроме того, необходимо, чтобы на видео фиксировался номер. То есть для этого потребуется новая система и ее внедрение в работу.

Как подчеркнула автоэксперт, на сегодняшний день гораздо большей проблемой является тот факт, что большинство дворов не приспособлено для проезда большой спецтехники, отмечает «Радио 1».

Читайте также: Эксперты оценили идею введения штрафов за превышение средней скорости