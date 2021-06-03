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Офтальмолог рассказала, какие болезни глаз могут вызвать неправильные темные очки
Фото: pixabay.com

Офтальмолог рассказала, какие болезни глаз могут вызвать неправильные темные очки

Михаил Алимов

Здоровье

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова объяснила, что носить темные очки без солнцезащитных фильтров неправильно. Тем, кто носит их исключительно для красоты, могут грозить различные болезни глаз, пояснила эксперт.

— Стеклянная линза на сто процентов защищает наши глаза от ультрафиолетовых лучей, а пластиковая линза не содержит таких векторов и поэтому должна иметь определенное покрытие, которое блокирует ультрафиолетовую часть спектра, — отметила Шилова.

При использовании просто затемненных очков без специального покрытия глаза получают сильную дозу ультрафиолета, при этом не пытаясь защититься и находясь в комфортных условиях. Лучи могут разрушить роговицу глаза. От этого возникнет неприятное заболевание под названием птеригиум, которое сопровождается длительным и стойким синдромом сухого глаза и трудно поддается лечению. Также существует риск возникновения катаракты из-за возможного помутнения хрусталика.

Чтобы глазам было комфортно, уточнила эксперт, нужно, чтобы они были хорошо защищены от воздействия окружающей среды — в линзах очков обязательно должен быть ультрафиолетовый фильтр, сообщает Пятый канал.

Ранее офтальмолог назвала пожизненные противопоказания к лазерной коррекции зрения.

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