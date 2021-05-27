Офтальмолог объяснила, почему накладные ресницы опасны для здоровья глаз

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Доктор медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Шилова объяснила, что накладные ресницы могут вызвать нарушение покрова роговицы, провоцирующее заболевание кератит, и синдром сухого глаза из-за того, что они сдавливают глазные железы.

— Могут быть и аллергические реакции. Даже при соблюдении технологии нанесения ресниц и при идеальном использовании клеевые основы безусловно могут вызвать аллергические проявления, — рассказала врач.

Также она упомянула, что накладные ресницы могут вызвать проблемы с натуральными — они начнут выпадать, расти внутрь роговицы, открывая дорогу разным инфекциям.

Шилова отметила, что в использовании накладных ресниц с точки зрения медицины «нет ничего позитивного», особенно если их носить годами, передает «Звезда».

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