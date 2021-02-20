Врачи рассказали, когда проблемы со зрением говорят о наличии диабета

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Проблемы со зрением могут свидетельствовать о диабете второго типа. Об этом сообщили специалисты из клиники Майо.

— Сначала диабетическая ретинопатия может не вызывать вообще никаких симптомов или выражаться в легких проблемах со зрением, — отметили врачи.

Когда диабет начинает прогрессировать, человек видит темные пятна или пустые области в поле зрения, появляется пелена перед глазами, происходит нарушение цветов. При появлении подобных симптомов и других проблем с глазами врачи советуют незамедлительно обратиться к специалистам, чтобы подтвердить или исключить наличие сахарного диабета, сообщает издание Express.

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