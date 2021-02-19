Окулист рассказал, как нельзя носить контактные линзы

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Серьезный вред глазам может нанести неправильное ношение контактных линз. О том, как скорректировать зрение правильно, сообщил NEWS.ru.

Носить линзы можно далеко не всем, поэтому перед покупкой нужно проконсультироваться у офтальмолога. Как рассказал окулист Вячеслав Куренков, у некоторых людей плохо работают слезные железы, поэтому глаза постоянно сохнут. Им противопоказаны линзы, которые могут травмировать роговицу. Кроме того, не рекомендованы эти средства для улучшения зрения пациентам с косоглазием, глаукомой и катарактой.

Патологии могут появиться и по причине неправильного ношения линз. Самая распространенная ошибка — не снимать их на ночь. Даже если некоторые производители пишут, что в их линзах можно спать, — это не более чем рекламный ход, считает окулист. По его словам, ни одни линзы на самом деле не являются кислородопроницаемыми. Это специалист тоже назвал рекламным трюком.

— Иногда достаточно не снять линзы один раз, чтобы получить серьезное заболевание глаз. У меня были пациенты, которые попадали на больничную койку после одной ночи в линзах. Просыпались и обнаруживали воспаление, которое так и не проходило, — объяснил Вячеслав Куренков.

При этом он отметил, что можно оставлять на глазах только линзы временной коррекции близорукости, которые механически влияют на верхние слои роговицы, благодаря чему восстанавливают функцию глаза. Они восстанавливают зрение на сутки, однако днем их нужно снимать.

Также нельзя носить линзы дольше срока, указанного на упаковке. Воспаление роговицы могут спровоцировать и грязные «братья» очков. Кроме того, запрещено носить их во время простуды.

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