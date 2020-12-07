Офтальмолог рассказала об опасности контактных линз

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Офтальмолог, заведующая филиалом № 1 ГКБ имени Боткина Гульжиян Аржиматова сообщила об опасности контактных линз. Она отметила, что несоблюдение правил их носки может привести к серьезным последствиям.

— Контактные линзы очень опасны, когда не соблюдаются правила их ношения. В них нельзя спать, обязательно нужно обрабатывать в энзимных растворах, — рассказала врач в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Она добавила, что энзимные растворы помогают бороться с микробами на поверхности линз. Они обязательно должны быть чистыми, поэтому перед их использованием необходимо вымыть руки. Иначе глазам может потребоваться сложная операция.

Аржиматова рассказала, что в последнее время выросло количество операций, которые связаны с повреждением роговицы. В 70 процентах случаев пациенты с такой проблемой носили контактные линзы. Врач рекомендует при появлении первых проблем с контактными линзами сразу обращаться за помощью к специалисту.

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