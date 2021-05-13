Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Офтальмолог развеял миф о морковке для зрения
Фото: Камиль Айсин / Вечерняя Москва

Офтальмолог развеял миф о морковке для зрения

Татьяна Плотникова

Здоровье

Употребление моркови и черники в больших количествах не поможет сохранить или вернуть остроту зрения, вопреки расхожему мнению. Об этом рассказал офтальмолог Вячеслав Куренков.

Медик подчеркнул, что влияние ряда продуктов на зрение — не более чем миф, а есть такие продукты в больших количествах бессмысленно.

— Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится. Организм примет ровно столько, сколько ему надо, а это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а все остальное выйдет через пищеварительный тракт, — рассказал Куренков.

Вместо того, чтобы налегать на какие-то продукты и верить в их чудодейственность, врач рекомендует пройти обследование у офтальмолога. Людям с нормальным зрением достаточно делать это раз в год, в иных случаях требуются более частые визиты.

В целом, чтобы поддержать нормальное зрение, достаточно здорового питания, нормированного времени труда и отдыха, а также физкультуры на свежем воздухе, рассказал Куренков в интервью радио Sputnik.

Ранее врачи рассказали, когда проблемы со зрением говорят о наличии диабета.

Читайте также: Зрение восстановят с помощью генетики

советы врачейполезные продуктыморковь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Все мнения
О проекте