Офтальмолог развеял миф о морковке для зрения

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Употребление моркови и черники в больших количествах не поможет сохранить или вернуть остроту зрения, вопреки расхожему мнению. Об этом рассказал офтальмолог Вячеслав Куренков.

Медик подчеркнул, что влияние ряда продуктов на зрение — не более чем миф, а есть такие продукты в больших количествах бессмысленно.

— Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится. Организм примет ровно столько, сколько ему надо, а это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а все остальное выйдет через пищеварительный тракт, — рассказал Куренков.

Вместо того, чтобы налегать на какие-то продукты и верить в их чудодейственность, врач рекомендует пройти обследование у офтальмолога. Людям с нормальным зрением достаточно делать это раз в год, в иных случаях требуются более частые визиты.

В целом, чтобы поддержать нормальное зрение, достаточно здорового питания, нормированного времени труда и отдыха, а также физкультуры на свежем воздухе, рассказал Куренков в интервью радио Sputnik.

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