Офтальмолог назвала пожизненные противопоказания к лазерной коррекции зрения

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Неправильные параметры роговицы и некоторые заболевания сетчатки глаза входят в число пожизненных противопоказаний к лазерной коррекции зрения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиченова.

— К абсолютным (то есть пожизненным) противопоказаниям относятся неподходящие параметры роговицы: ее недостаточная толщина или кривизна. Также здесь нужно упомянуть ряд проблем, не связанных с близорукостью, например, тяжело зашедшую глаукому или другие заболевания сетчатки. Тогда такую операцию нельзя делать никогда, — пояснила врач.

По словам Чиченовой, об этих противопоказаниях пациент узнает во время обследования перед началом операции. Вот почему так важно обращаться за помощью только к квалифицированным специалистам, работающим в профильных клиниках, считает она.

Существуют и «относительные противопоказания» к лазерной коррекции зрения, напомнила Чиченова. Среди них, по словам специалиста, недостаточный возраст пациента и воспалительные заболевания глаз, характерные в том числе и для аллергиков. Необходимо остановить острые воспалительные процессы, а уже затем делать операцию, посоветовала офтальмолог.

— У людей до 18 лет оптические параметры глаза нестабильны. Стоит дождаться, когда глаз перестанет расти, а уже потом делать операцию. Но иногда юные пациенты все же оперируются по особой необходимости. Тогда уже позже может произойти регресс близорукости. В таком случае делают второй этап операции для стабилизации параметров, — объяснила Чиченова.

Собеседница «Вечерней Москвы» добавила, что лазерная коррекция зрения является одной из самых безопасных операций в сфере офтальмологии. Все противопоказания легко вычислить перед началом процедуры, заключила она.

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