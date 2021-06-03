Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Телеведущий Евгений Попов: Политикам следует напрямую общаться с населением
Фото: Мария Попова

Телеведущий Евгений Попов: Политикам следует напрямую общаться с населением

Павел Гриднев

Общество

Ведущий телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов поддержал заявление президента России Владимира Путина о необходимости политикам больше встречаться с людьми, чьи интересы они представляют.

Заявление прозвучало 2 июня на видеоконференции главы государства с руководством «Единой России» и участниками предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Государственную думу. На встрече стороны также обсудили итоги предварительного голосования и работу партии в целом.

— Полностью согласен с тезисом президента России о необходимости политикам напрямую общаться с гражданами. Убедился в этом на собственном опыте: с февраля состоялось около 250 личных встреч с жителями Западного административного округа Москвы. Провел бы и тысячу, но в сутках только 24 часа. У нас в работе уже более 500 обращений. Только вчера из Филевского парка уехал с восемью обращениями от москвичей, — отметил Попов.

Свое решение баллотироваться в Государственную думу от «Единой России» телеведущий объяснил тем, что партия способна решать реальные проблемы граждан и прислушивается к самым разным точкам зрения. Евгений Попов отметил, что у людей есть претензии к партии. Но также есть возможность обсудить спорные вопросы с руководством «Единой России».

— Надо отдать должное: партия готова меняться, работать с людьми, слышать и нести ответственность за свои слова и дела, — уверен журналист.

По его мнению, политика в России нуждается в очеловечивании, в простых коммуникациях между властью и населением. Журналист победил на предварительном голосовании в Кунцевском одномандатном округе, опередив десять других претендентов. Его поддержали свыше 17 тысяч человек.

Госдумагражданеобщение с людьми
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте