Телеведущий Евгений Попов: Политикам следует напрямую общаться с населением

Фото: Мария Попова

Ведущий телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов поддержал заявление президента России Владимира Путина о необходимости политикам больше встречаться с людьми, чьи интересы они представляют.

Заявление прозвучало 2 июня на видеоконференции главы государства с руководством «Единой России» и участниками предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Государственную думу. На встрече стороны также обсудили итоги предварительного голосования и работу партии в целом.

— Полностью согласен с тезисом президента России о необходимости политикам напрямую общаться с гражданами. Убедился в этом на собственном опыте: с февраля состоялось около 250 личных встреч с жителями Западного административного округа Москвы. Провел бы и тысячу, но в сутках только 24 часа. У нас в работе уже более 500 обращений. Только вчера из Филевского парка уехал с восемью обращениями от москвичей, — отметил Попов.

Свое решение баллотироваться в Государственную думу от «Единой России» телеведущий объяснил тем, что партия способна решать реальные проблемы граждан и прислушивается к самым разным точкам зрения. Евгений Попов отметил, что у людей есть претензии к партии. Но также есть возможность обсудить спорные вопросы с руководством «Единой России».

— Надо отдать должное: партия готова меняться, работать с людьми, слышать и нести ответственность за свои слова и дела, — уверен журналист.

По его мнению, политика в России нуждается в очеловечивании, в простых коммуникациях между властью и населением. Журналист победил на предварительном голосовании в Кунцевском одномандатном округе, опередив десять других претендентов. Его поддержали свыше 17 тысяч человек.