Депутат рассказал о разрабатываемом штрафе за брошенных домашних животных

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Штраф за брошенного на улице домашнего питомца могут ввести в России. За такое поведение предлагается наказывать горе-заводчиков питомцев на сумму до 30 тысяч рублей. Об этом рассказал глава комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— Существует правовой вакуум в области административных нарушений. Пока не установлена мера ответственности за ряд правонарушений. Затруднен вопрос с регулированием численности безнадзорных животных. Поэтому, если сейчас человек захочет оставить своего питомца на улице, то ему за это ничего не будет. На мой взгляд, это проблема, которую нужно решать, — подчеркнул Бурматов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает забирать домашних животных у должников. То есть приставы теперь не имеют права изымать у граждан, за которыми имеются большие задолженности, питомцев, не используемых в коммерческих целях, отмечает ИА «НСН».

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