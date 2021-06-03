Ветеринары рассказали, сколько москвичей оставляют животных в зоогостиницах летом

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На время отпусков москвичи могут оставить свое домашнее животное в одной из специальных гостиниц для питомцев. Всего за год в таких зоогостиницах остаются около 350 постояльцев. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

— Лето — период отпусков, а значит, и пора довольно длительных путешествий. Не у всех владельцев домашних животных есть возможность взять своего питомца с собой на отдых. Порядка 350 питомцев живут в гостиницах за год, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве в настоящее время работают две зоогостиницы. Помимо собак и кошек, в отелях для животных могут оставаться хомяки, еноты, морские свинки и шиншиллы. Сотрудники заведения могут предоставить фотоотчет о жизни питомца по запросу владельца.

Для приема в гостиницу животному необходим ветеринарный паспорт. Кроме того, питомец должен быть вакцинирован от бешенства и вирусных заболеваний.

Зверек может стать постояльцем только в том случае, если он пройдет полный клинический осмотр, пишет ТАСС.

Ранее в Московском зоопарке родились детеныши лесных северных оленей.

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