Детеныши лесных северных оленей родились в Московском зоопарке

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, появились на свет детеныши лесного северного оленя.

Этот подвид северных оленей занесен в Международную Красную книгу. Зоологи считают, что дикое поголовье животных насчитывает всего около пяти тысяч особей.

Потомство с разницей в несколько дней принесли две самки оленя, которых называют важенками. Первым родился ярко-рыжий самец, который с первых дней проявляет активность. Второй стала самочка со светло-серой шерстью. Малышка пока боится покидать мать.

До полугода оленята будут питаться материнским молоком, а затем начнут есть взрослую пищу: сено, ягель, ветки и комбикорм. Животные обожают полакомиться свежей морковкой. Московский зоопарк планирует делиться фотографиями оленей на своих страничках в соцсетях.

— Вскоре маленькие лесные олени начнут гулять вместе со своим стадом по огромному вольеру. Осенью, когда они подрастут и окрепнут, зоологи проведут еще один медицинский осмотр. Возможно, в будущем детенышей удастся выпустить в дикую природу, где они смогут помочь в восстановлении поголовья лесных северных оленей. Московский зоопарк сотрудничает с заповедником «Керженский» в Нижегородской области для сохранения алтае-саянской популяции оленей, — цитирует генерального директора зоопарка Светлану Акулову официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились детеныши валлисских овец и карликовых овец породы уэссан, также именуемых бретонскими карликами.

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