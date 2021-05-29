Ягнята редких пород родились в Московском зоопарке

Фото: instagram.com/gorodskaya_ferma

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке родились детеныши валлисских овец и карликовых овец породы уэссан, также именуемых бретонскими карликами. Об этом рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

— У валлисской овцы родились два малыша, у овцы породы уэссан — один. Все трое новорожденных оказались здоровыми, — пояснила Светлана Акулова.

Ягнята живут вместе с мамами в отдельном вольере на территории контактной зоны детского зоопарка, иногда они присоединяются к прогулкам со своими сородичами. Всего в зоосаде насчитывается около 20 особей овец пяти пород.

Окрас валлиcских овец схож с барсучьим: тело покрыто густой белой шерстью, а нижние части ног и морда — черной. На голове у них короткие изогнутые рога. В природе их можно встретить на пастбищах нагорий и на холмах. Вес валлиcских овец составляет от 60 до 90 килограммов.

Овцы породы уэссан являются самыми миниатюрными из всех разновидностей домашних овец. Они достигают 40–50 сантиметров в высоту, их вес колеблется от 8 до 20 килограммов. Окрас этой породы бывает темно-коричневым, серым, черным или белым, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сотрудники Московского зоопарка рассказали, что нравится капибарам.

Читайте также: Дептранс попросил москвичей найти владельца собаки, потерявшейся в метро