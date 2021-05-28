«Шерстяные шарики»: сотрудники Московского зоопарка рассказали, что нравится капибарам

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Капибары Кузьма и Малая, обитающие в Московском зоопарке, продолжают обживать летний вольер. Об этом в пятницу, 28 мая, написали сотрудники зоосада в Instagram. К посту они прикрепили милое видео со зверьками.

По словам кипера отдела «Копытные» Варвары Заковрановой, капибары очень любят почесывания. Особенно это нравится Малой.

— Если вы присмотритесь, то увидите, как во время этих поглаживаний у капибар поднимаются волоски. Можно сказать, что они превращаются в довольные шерстяные шарики, — написали сотрудники зоопарка.

Они уточнили, что шерсть у капибар напоминает жесткую щетку с крупной щетиной.

Ранее лебедь из парка «Сокольники» стал любимцем социальных сетей.

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