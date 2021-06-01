Московский зоопарк вручил пандам подарки в честь Дня защиты детей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Панды Жуи и Диндин получили в честь Дня защиты детей подарки от Московского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада во вторник, 1 июня.

— Наши большие панды уже почти взрослые: Диндин скоро исполнится четыре года, а Жуи — пять. Но для киперов зоопарка их подопечные в каком-то смысле слова всегда остаются детьми: они никогда не перестают заботиться о животных, делают для них игрушки, проводят тренинги, придумывают развлечения, — рассказали в зоопарке.

Жуи подарили кубики, а Диндин — пирамидку, отмечается на странице зоосада в Instagram.

Ранее Московский зоопарк опубликовал милое видео купания медведицы Розы.

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