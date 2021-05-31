Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Новое мультимедийное пространство появится в Московском зоопарке в четверг, 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

— 3 июня в 15 часов в Московском зоопарке открывается новое мультимедиапространство с шоу «Четыре измерения дикой природы». Тысяча квадратных метров высоких технологий, — рассказали в организации.

Полотна высокого разрешения в павильоне «Зоодепо» позволят «оживить таинственный и недоступный мир диких животных планеты Земля», отметили в зоопарке. Кроме того, там летом будут проходить концерты, эксперименты для детей и научно-популярные лекции, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники Московского зоопарка рассказали, что нравится капибарам.

Читайте также: Ягнята редких пород родились в Московском зоопарке