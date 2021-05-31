Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новое мультимедийное пространство появится в Московском зоопарке
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Новое мультимедийное пространство появится в Московском зоопарке

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1Карта всех событий

Новое мультимедийное пространство появится в Московском зоопарке в четверг, 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

— 3 июня в 15 часов в Московском зоопарке открывается новое мультимедиапространство с шоу «Четыре измерения дикой природы». Тысяча квадратных метров высоких технологий, — рассказали в организации.

Полотна высокого разрешения в павильоне «Зоодепо» позволят «оживить таинственный и недоступный мир диких животных планеты Земля», отметили в зоопарке. Кроме того, там летом будут проходить концерты, эксперименты для детей и научно-популярные лекции, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники Московского зоопарка рассказали, что нравится капибарам.

Читайте также: Ягнята редких пород родились в Московском зоопарке

мультимедиавыставочное пространствоМосковский зоопарк
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте