Московский зоопарк опубликовал милое видео купания медведицы Розы
Московский зоопарк опубликовал на своей странице в Instagram видео о том, как медведица Роза проводит свое время.
— Бурая медведица Роза — наше настоящее сокровище. Она очень доверительно относится к своим киперам и приветливо — к посетителям, — рассказали в зоосаде.
Отмечается, что медведи вышли из спячки полтора месяца назад и уже успели вернуться к привычному рациону и распорядку дня.
Одно из любимых занятий Розы — ловля карпов в бассейне, уточнили в зоопарке.
Ранее сотрудники Московского зоопарка рассказали, что нравится капибарам.
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