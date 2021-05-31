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Московский зоопарк опубликовал милое видео купания медведицы Розы
Фото: vk/moscow_zoo

Московский зоопарк опубликовал милое видео купания медведицы Розы

Иван Юминов

Животные

Московский зоопарк опубликовал на своей странице в Instagram видео о том, как медведица Роза проводит свое время.

— Бурая медведица Роза — наше настоящее сокровище. Она очень доверительно относится к своим киперам и приветливо — к посетителям, — рассказали в зоосаде.

Отмечается, что медведи вышли из спячки полтора месяца назад и уже успели вернуться к привычному рациону и распорядку дня.

Одно из любимых занятий Розы — ловля карпов в бассейне, уточнили в зоопарке.

Ранее сотрудники Московского зоопарка рассказали, что нравится капибарам.

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