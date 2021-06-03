«Пустые продукты»: диетолог рассказала, сколько черешни можно есть детям

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Лето — сезон, когда хочется объедаться самыми разными ягодами и фруктами. Однако и взрослым, и детям нужно знать меру, чтобы пища не навредила здоровью, сказала «Вечерней Москве» диетолог Светлана Титова. Она объяснила, сколько черешни можно съедать ребенку без риска вызвать аллергию.

По словам эксперта, дневная норма поедаемой ребенком черешни очень сильно зависит от его возраста и наличия хронических заболеваний. Черешня, как и другие ягоды, а также фрукты, многими по праву рассматривается как хороший заменитель печенья, конфет и прочих обожаемых детьми «пустых продуктов», отметила собеседница «ВМ».

— Но эта замена должна производиться с разнообразием. Не нужно делать так, чтобы ребенок ел только одну ягоду или один и тот же фрукт. В противном случае у него может развиться аллергия, которая раньше вообще не проявлялась, — предупредила она. — И, конечно, не надо есть черешню килограммами.

В среднем ребенок не должен есть больше 200–300 граммов черешни в день, отметила Титова. И то, добавляет она, вазу или другую посуду с черешней лучше дополнить другими ягодами и фруктами, чтобы ребенок ел «всего по чуть-чуть».

— Это залог того, что определенный продукт не вызовет аллергии, — сказала специалист.

Она уточнила, что ребенку в возрасте 1,5–2 лет лучше давать максимум несколько ягодок черешни. Десятилетнему ребенку уже можно давать среднюю норму потребления ягод (200–300 граммов), заключила Титова.

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