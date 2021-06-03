Школьники проведут экскурсии в полной темноте

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Волонтерский отряд ГБОУ «Московская международная школа» 2 июня получил грант на реализацию добровольческого проекта, а именно — на проведение экскурсий для школьников в полной темноте.

Волонтеры уже занимаются их подготовкой. Подробностями проекта с «ВМ» поделилась директор образовательного учреждения Наталия Корябкина.

Грант отряд получил после победы во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы». Проводить экскурсии будут волонтеры-старшеклассники.

— Для этого необходимо закупить некоторые материалы, подготовить аудиторию. Проект направлен на то, чтобы участники экскурсий смогли оказаться на месте незрячих людей и узнать новое о себе, так как все их чувства подвергнутся серьезной проверке, — рассказала Наталия Корябкина.

Школьникам на таких экскурсиях, уверены организаторы, будет интересно, ведь темнота обостряет чувства. А еще ребята сплотятся и станут настоящей командой, совместно выполняя задания в необычных условиях. Например, им нужно будет с завязанными глазами на ощупь или при помощи обоняния угадать предмет или материал.

— Главными организаторами проекта будут старший вожатый отряда Галина Панкова и вдохновитель проекта Вера Сорокина, именно ей пришла идея объединить людей с ограниченными возможностями и школьников, — пояснила Корябкина.

После экскурсий ребята смогут пообщаться с девушкой, у которой есть проблемы со зрением. Она расскажет школьникам, с какими сложностями такие люди, как она, сталкиваются каждый день.

— Такое общение учит детей быть толерантнее друг к другу. Надеемся, что благодаря проекту добровольцев станет больше. Мы помогаем приюту для бездомных собак в Печатниках, библиотеке имени Чуковского, дружим с домом ветеранов № 19, — делится Наталия Владиславовна.

Надежда Куранина, директор Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара, председатель московского отделения Российского движения школьников рассказывает о проекте:

— Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» не просто дает детям проявить себя в волонтерстве, он позволяет каждому неравнодушному участвовать в жизни города, искать и находить пути реализации равных возможностей для каждого. Детские идеи — самые добрые, удивительные и альтруистичные, и при должной поддержке они превращаются в настоящие серьезные проекты. И я искренне верю, что из этих проектов вырастет будущая, доступная для всех Москва.

Справка «ВМ»



Всероссийский конкурс для волонтерских отрядов «Добро не уходит на каникулы» проводит российское движение школьников с целью развития добровольчества в школах. Добровольческие проекты оценивает экспертное жюри, состоящее из представителей крупнейших волонтерских и общественных организаций. В этом году на конкурс поступило более 400 проектов, а авторами-победителями, которые получат грантовую поддержку, стали 128 добровольческих отрядов со всей страны.

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