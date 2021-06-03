Нейробиолог предупредил о развитии тяжких заболеваний из-за постоянного недосыпа

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Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Владимир Дорохов рассказал, какие серьезные проблемы со здоровьем вызывает постоянный недосып.

По мнению эксперта, нарушения сна являются губительными для организма. Из-за ненормированного ночного отдыха могут появиться проблемы с сердцем, а также болезни, связанные с нарушением обмена веществ, ожирение и диабет.

— Когда человек спит меньше шести часов в течение 10–15 лет, то сокращается продолжительность его жизни на аналогичный срок, — подчеркнул Владимир Дорохов.

Чтобы не допустить самого худшего, лучше всего придерживаться простых, но важных правил в течение дня. Важно готовиться ко сну еще с утра. Вставать необходимо при ярком свете. Так человек поможет организму прекратить выработку «гормона сна» мелатонина. Если солнца нет, то нужно включить яркий искусственный свет, отмечает Nation News.

— Лучше всего придерживаться правильного образа жизни: постоянно гулять, двигаться, меньше сидеть и правильно питаться, — добавил нейробиолог.

Ужинать, особенно плотно, нужно за три-четыре часа до сна. Перед тем как лечь спать, разрешается съесть что-то легкое. Вместе с этим важно «успокоить» психику. Для этого нужно создать спокойную атмосферу, перейти в режим расслабления и забыть обо всех неприятностях.

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