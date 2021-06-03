МЧС локализовало пожар на складе в Подольске на площади 3,5 тысячи «квадратов»

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Пожар на складе пластика в Подольске локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России в четверг, 3 июня.

— 20:23 — локализация пожара на площади 3,5 тысячи квадратных метров, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что к тушению привлекли два вертолета, 48 человек и 16 единиц техники. В 20:40 спасатели ликвидировали открытое горение. сообщается на сайте МЧС.

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