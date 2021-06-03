«Большой отличный цирк»: чем закончился суд над Моргенштерном

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 3 июня, суд в Москве поставил точку в судебном процессе над рэпером Алишером Моргенштерном. Его признали виновным в пропаганде наркотиков в песнях и обязали выплатить штраф. Адвокат музыканта Сергей Жорин уверен, что главная цель процесса — наказать его подзащитного «хоть за что-нибудь». Происходящее в зале суда сам рэпер назвал «большим отличным цирком». О том, как развивалось дело и что осталось за кадром, — в материале «Вечерней Москвы».

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал российского рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей. Артиста признали виновным в пропаганде наркотиков, сообщил «ВМ» пресс-секретарь суда. Однако сам исполнитель вину не признал и заверил, что будет обжаловать приговор.

Моргенштерн и его девушка Дилара Зинатуллина во время прибытия в Зюзинский суд/ Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Пропаганду запрещенных веществ следствие усмотрело в двух композициях рэп-исполнителя — «Розовое вино 2» и Family. Административное дело по статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств» передали в суд 21 мая.

Само заседание по делу Алишера Моргенштерна состоялось в столице 3 июня. На него рэпер и его адвокат Сергей Жорин шли в хорошем настроении, несмотря на заведомо «понятный» результат.

— Нам отказали во всех ходатайствах. Не дали допросить свидетелей, приобщить документы, — посетовал адвокат.

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев — в центре) и его адвокаты Сергей Жорин и Александр Никитин / Фото: Зюзинский суд / ТАСС

Правозащитник объяснял, что выводы лингвистических экспертиз по делу о пропаганде наркотиков носят противоречивый характер. В частности, последняя, которую провела профессор МГУ и доктор филологических наук Мария Шульга, по его словам, состава правонарушения не выявила. Кроме того, Жорин указывал на многочисленные нарушения в расследовании дела и напомнил, что ни артиста, ни его адвокатов не уведомили о том, что материалы были переданы в суд.

Моргенштерн обратил внимание, что фразы в композициях, которые и вызвали вопросы суда, принадлежат не ему. Кроме того, разобрать их можно не полностью. Однако аргументы защиты не возымели эффекта.

В итоге Моргенштерн обратился к судье, сказав, что не станет «настаивать на правосудии».

— Просто спасибо. Классно время провели. Мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение. И это главное, — сказал рэпер.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Адвокат музыканта, в свою очередь, попросил судью не использовать крайнюю меру в виде приостановления деятельности ИП. По его словам, это нанесет существенный материальный ущерб людям, с которыми у Моргенштерна есть договоренности.

— Его все ругают, но при этом везде приглашают, везде зовут. В частности, в течение последних десяти дней мне позвонили многие продюсеры, которые публично его осуждают, но хотят с ним сотрудничать, — заключил Жорин.

По словам собеседника «ВМ», его подопечный посоветовал своим недоброжелателям поменьше говорить о нем, если они хотят одержать «победу над ним». Жорин, как и сам Моргенштерн, считает, что судебный процесс идет артисту только на пользу. Растет популярность рэпера и число просмотров его клипов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении различной системы наказаний для артистов, выходящих на сцену пьяными. Соответствующее обращение политик составил и планирует направить министру культуры РФ Ольге Любимовой (документ есть в распоряжении «ВМ»).

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