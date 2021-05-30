Соседов назвал выступления Бузовой и Моргенштерна «плясками под градусом» и предложил вернуть худсоветы

Фото: Youtube / Лена Ленина

Безнравственное поведение артистов на сцене и исполнение композиций с «убогим текстом» — это плоды отсутствия на нашей эстраде художественных советов. Такое мнение высказал вразговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» музыкальный критик Сергей Соседов.

По мнению эксперта, благодаря деятельности художественных советов российская эстрада могла бы очиститься от таких ужасных феноменов, как Ольга Бузова и Моргенштерн:

— Я давно выступают за возобновление этих советов. Они цензурировали тексты, придавали им художественное обрамление, поэтому старая сцена была такой потрясающей и запоминающейся. Именно поэтому у нас были не просто песни, а хиты. Но теперь все это в далеком прошлом. Сегодня мы имеем Моргенштерна с его низкосортным и ущербным творчеством, который позволяет себе выступления в пьяном запале и в абсолютном угаре. При функционировании худсоветов он бы со своими свистоплясками ушел бы далеко и надолго с нашей эстрады.

Соседов отметил, что эти слова применимы и к поющей телеведущей Ольге Бузовой:

— После проверки худсовета ни одна песня Бузовой не стала бы достоянием общественности, мир никогда бы не услышал этих чудовищных строк, не лицезрел бы ее неадекватного поведения. А то, что эти артисты вдобавок к своему непрофессиональному подходу к музыке еще и позволяют себе пляски на сцене под градусом, — это еще одно подтверждение, что чувство вседозволенности их окрыляет и сносит крышу. Кроме того, это печальный факт, подтверждающий, что на нашей сцене отсутствуют контроль и дисциплина. Это низко, они пали ниже.

Музыкальный критик также добавил, что подобных прецедентов очень много. И, чтобы они не повторялись, необходимо со сцены «выметать практических каждого второго».

Ранее сообщалось, что во время концерта в Волгограде Ольга Бузова нецензурно выражалась и вела себя неадекватно. Поклонники засняли на видео странное поведение звезды.

Читайте также: «Жалеть не вижу смысла»: Дава рассказал о причинах расставания с Бузовой