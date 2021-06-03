«Не буду настаивать на правосудии»: Моргенштерн выступил в зале суда с последним словом

Фото: Пресс-служба Зюзинского суда

Стороне защиты отказали в ходатайствах на судебном заседании по делу рэпера Моргенштерна. После чего исполнитель и его адвокат выступили с последним словом. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

По словам собеседника «ВМ», настроение у его подопечного хорошее, несмотря на заведомо «понятный» результат суда.

— Нам отказали во всех ходатайствах. Не дали допросить свидетелей, приобщить документы, — сетует адвокат.

Видео: Пресс-служба Зюзинского суда

В завершение заседания Моргенштерн обратился к судье. Он заявил, что «не будет настаивать на правосудии».

— Просто спасибо. Классно время провели. Мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение. И это главное, — заключил рэпер.

В свою очередь адвокат Моргенштерна попросил судью не использовать крайнюю меру в виде приостановления деятельности ИП, потому что это нанесет существенный материальный ущерб.

— Его все ругают, но при этом везде приглашают, везде зовут. В частности, в течение последних десяти дней мне позвонили многие продюсеры, которые публично его осуждают, но хотят с ним сотрудничать, — заключил адвокат.

Фото: Пресс-служба Зюзинского суда

В четверг, 3 июня, перед началом заседания адвокат рэпера заявил корреспонденту «ВМ», что его подопечный не признал свою вину в пропаганде наркотиков.

Напомним, в субботу, 17 апреля, стало известно, что Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. По данным источника, поводом для этого стали клипы певца на песни «Розовое вино — 2» и «Family». Рэперу может грозить штраф до одного миллиона рублей.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении различной системы наказаний для артистов, выходящих на сцену пьяными. Соответствующее обращение политик составил и планирует направить министру культуры РФ Ольге Любимовой (документ есть в распоряжении «ВМ»).

12 мая, концерт российского рэпера Моргенштерна, который должен был пройти 16 мая в Санкт-Петербурге, отменили. Ранее, Министерство культуры Украины, в четверг, 29 апреля внесло имя Моргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

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