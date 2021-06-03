Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рэпер Моргенштерн отказался признавать вину в пропаганде наркотиков
Фото: instagram/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн отказался признавать вину в пропаганде наркотиков

Илья Ашуров

Происшествия

Рэпер Алишер Моргенштерн не признал свою вину в пропаганде наркотиков. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщил адвокат рэпера Сергей Жорин.

По словам собеседника «ВМ», его подопечный посоветовал своим недоброжелателям поменьше говорить о нем, если они хотят одержать «победу над ним».

Ранее адвокат Моргенштерна рассказал о многочисленных нарушениях в его деле.

Напомним, Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. По данным источника, поводом для этого стали клипы певца на песни «Розовое вино — 2» и «Family». Рэперу может грозить штраф до одного миллиона рублей.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении различной системы наказаний для артистов, выходящих на сцену пьяными. Соответствующее обращение политик составил и планирует направить министру культуры РФ Ольге Любимовой (документ есть в распоряжении «ВМ»).

Читайте также: Мужчина с топором разгромил магазин в Подмосковье

судМоргенштернпропаганда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода в Москве: Вильфанд рассказал, каким будет лето-2021

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Все мнения
О проекте