Рэпер Моргенштерн отказался признавать вину в пропаганде наркотиков

Фото: instagram/morgen_shtern

Рэпер Алишер Моргенштерн не признал свою вину в пропаганде наркотиков. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщил адвокат рэпера Сергей Жорин.

По словам собеседника «ВМ», его подопечный посоветовал своим недоброжелателям поменьше говорить о нем, если они хотят одержать «победу над ним».

Ранее адвокат Моргенштерна рассказал о многочисленных нарушениях в его деле.

Напомним, Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. По данным источника, поводом для этого стали клипы певца на песни «Розовое вино — 2» и «Family». Рэперу может грозить штраф до одного миллиона рублей.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении различной системы наказаний для артистов, выходящих на сцену пьяными. Соответствующее обращение политик составил и планирует направить министру культуры РФ Ольге Любимовой (документ есть в распоряжении «ВМ»).

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