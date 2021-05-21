Адвокат Моргенштерна рассказал о многочисленных нарушениях в его деле

Фото: instagram/morgen_shtern

Адвокат российского рэп-исполнителя Моргенштерна Сергей Жорин рассказал о многочисленных нарушениях в деле своего подопечного. По его словам, «Лига чистого интернета» и Екатерина Мизулина не значатся в деле, а заявление относительно проверки песен артиста не поступало.

Защитник считает ситуацию, развернувшуюся вокруг артиста, частью чьей-то пиар-компании.

— Сначала я думал, что это инициатива Дмитрия Носова, который обращался с заявлением привлечь его к ответственности. Но потом на первый план вышла «Лига безопасного интернета» во главе с Екатериной Мизулиной. Каково же было мое удивление, когда в протоколе по делу, из материалов этого дела следовало, что полицейские проводили проверку не по заявлению кого-то конкретного! — рассказал адвокат журналистам Пятого канала.

По словам Жорина, из процессуальных материалов следует, что административное дело было заведено простым оперативником, который просто открыл на рабочем компьютере YouTube-канал Моргенштерна, увидел там некий ролик и возмутился. Он лично инициировал расследование и самостоятельно приступил к нему.

Кроме того, по словам Жорина, в материалах дела не упоминаются ни «Лига безопасного интернета», ни Екатерина Мизулина, хотя именно она называет себя инициатором расследования и охотно делится подробностями дела.

— Когда, кто и на каких основаниях знакомил ее с обстоятельствами и материалами этого дела? Поскольку, подчеркну, она не является в этом деле никем. Ни заявителем, ни стороной — никем. С точки зрения закона знакомить ее с материалами дела, где содержатся в том числе персональные данные, договоры различные и так далее, никто не имел права, — добавил представитель Моргенштерна.

Адвокат отметил, что сторона защиты уже подала несколько ходатайств, но они остались без ответа. Также ни артиста, ни его адвокатов не уведомили о том, что дело Моргенштерна передано в суд.

— По каким-то причинам Госнаркоконтроль в первую очередь уведомляет средства массовой информации и весь окружающий мир, а уже потом — в установленном законом порядке лицо, которое хочет привлечь к административной ответственности, — выразил недоумение Жорин.

Жорин заявил, что в настоящий момент в материалах дела нет доказательств вины Алишера Моргенштерна в том правонарушении, которое ему вменяется. Сам рэпер уверен в своей невиновности и хочет посетить зал суда, если ему позволит плотный график.

Ранее «ВМ» писала о противоречивости экспертиз песен Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков.

Читайте также: Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей