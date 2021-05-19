Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей
Рэп-исполнитель Моргенштерн перевел одному из своих подписчиков миллион рублей, проиграв ему в споре.
Так, кумир молодежи, набравший за месяц более 2,6 миллиона слушателей на стриминговом сервисе Spotify, предложил своим подписчикам найти другого российского певца, который мог бы похвастаться большей аудиторией.
Один из поклонников музыканта в ответ на вызов показал ему страницу некогда популярной группы «Тату», которая насчитывает 3,1 миллиона слушателей. Моргенштерн признал свой проигрыш.
— «Тату» — респект, — отметил он и перевел победившему подписчику обещанный миллион рублей.
Тот рассказал, что купит на выигранные деньги фирменную одежду от Моргенштерна и поможет финансово родителям, сообщает РЕН ТВ.
Ранее историк Васильев назвал условие, при котором Моргенштерн вырос бы «нормальным мальчиком».
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