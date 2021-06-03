Суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду веществ в двух треках

Фото: пресс-служба Зюзинского суда

Российского рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ в двух музыкальных композициях. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Зюзинского районного суда.

По данным представителя ведомства, суд назначил Алишеру Моргенштерну наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Сам артист не признал свою вину в пропаганде наркотиков. Об этом «ВМ» рассказал адвокат Моргенштерна Сергей Жорин. В частности, исполнитель обратился к судье, отметив, что не станет «настаивать на правосудии».

Видео: пресс-служба Зюзинского районного суда

— Просто спасибо. Классно время провели. Мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение. И это главное, — сказал рэпер.

Ранее Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. По данным источника, поводом для этого стали клипы певца на песни «Розовое вино — 2» и «Family». Рэперу грозил штраф до одного миллиона рублей.

В свою очередь адвокат Моргенштерна рассказал о многочисленных нарушениях в его деле.

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