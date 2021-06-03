Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду веществ в двух треках
Фото: пресс-служба Зюзинского суда

Суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду веществ в двух треках

Юлия Павлушова

Происшествия

Российского рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ в двух музыкальных композициях. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Зюзинского районного суда.

По данным представителя ведомства, суд назначил Алишеру Моргенштерну наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Сам артист не признал свою вину в пропаганде наркотиков. Об этом «ВМ» рассказал адвокат Моргенштерна Сергей Жорин. В частности, исполнитель обратился к судье, отметив, что не станет «настаивать на правосудии».

Видео: пресс-служба Зюзинского районного суда

— Просто спасибо. Классно время провели. Мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение. И это главное, — сказал рэпер.

Ранее Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. По данным источника, поводом для этого стали клипы певца на песни «Розовое вино — 2» и «Family». Рэперу грозил штраф до одного миллиона рублей.

В свою очередь адвокат Моргенштерна рассказал о многочисленных нарушениях в его деле.

Читайте также: «Не буду настаивать на правосудии»: Моргенштерн выступил в зале суда с последним словом

штрафсудМоргенштерн
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте