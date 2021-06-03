«Только не пропадай»: беременная Лиза Арзамасова уйдет со сцены

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова на время уйдет с театральной сцены. Об этом будущая мама рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Арзамасова долгое время принимала участие в съемках, несмотря на свое положение. Однако в четверг, 3 июня, состоялся ее последний спектакль.

— Сегодня снова играем «Зимние заметки о летних впечатлениях» Федора Михайловича Достоевского в «Театре Наций». И это мой заключительный спектакль в этом театральном сезоне, — написала актриса.

По мнению поклонников, Арзамасова уходит со сцены из-за беременности. Фанаты пожелали девушке удачи на последнем спектакле и выразили надежду, что в скором времени снова смогут увидеть ее в театре.

«Задорная красотка. Успешного спектакля, малышка»; «Лизонька, удачи! У тебя все будет замечательно, потому что по-другому быть не может»; «Удачи на спектакле!»; «Только не пропадай», — написали подписчики в комментариях.

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