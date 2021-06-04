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Аксенов рассказал о собранной информации о бизнесе украинских чиновников в Крыму
Фото: МЧС

Аксенов рассказал о собранной информации о бизнесе украинских чиновников в Крыму

Полина Долганова

Внешняя политика

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что правоохранительные органы собрали информацию о действующем в регионе бизнесе украинских чиновников. Об этом политик сообщил в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, эти люди декларируют себя борцами с российским государством, однако пока не представились широким массам.

Аксенов отметил, что собранной информации очень много. Некоторые данные невозможно озвучить в публичном поле.

— Тем не менее есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает недвижимостью на территории Республики Крым. Я думаю, что это больше компетенция правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности, — сказал глава региона.

Он подытожил, что угрозы для представителей украинского бизнеса нет. Им стоит опасаться только радикальных националистов, пишет ТАСС.

Ранее в Крыму оценили попытки ввести санкции против полуострова.

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