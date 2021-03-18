«Полная глупость»: в Крыму оценили попытки ввести санкции против полуострова

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Насаждение санкционных барьеров вокруг российского Крыма — «полная глупость и тупость», поскольку всякие ограничения подобного рода легко обходятся. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Республики Крым Георгий Мурадов.

По словам главы региона, санкционные барьеры, инициируемые в том числе украинской стороной, не имеют никакого смысла. Они преодолеваются без существенных сложностей, а бизнес найдет способ, как преодолеть воздействие санкций.

— Обойти все это элементарно. Было бы желание. Всегда из таких ситуаций выход найти легко. Любой бизнес, как вода или песок, всегда просочится сквозь пальцы. Если на Украине считают, что им удастся создать санкционные барьеры или блокады вокруг российского Крыма, то это полная глупость и тупость, — приводит слова Мурадова РИА Новости.

Также вице-премьер крымского правительства рассказал, что некоторые государства хотят расположить на территории республики свои представительства. Однако называть указанные страны Мурадов отказался, чтобы вновь не вводить украинских политиков «в состояние истерики». Крымский чиновник отметил, что ранее подобную «недопустимую и необоснованную истерику» на Украине уже вызывали посещения Крыма китайской делегацией. Россия и Китай активно сотрудничают в Крыму, а в Китае даже открыт клуб друзей Крыма.

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