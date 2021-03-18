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Путин оценил работу по развитию Крыма
Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Путин оценил работу по развитию Крыма

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В Крыму идет систематическая и постоянная работа по развитию полуострова, многое еще предстоит сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 18 марта.

— Работа идет постоянно, системно и по всем ключевым направлениям. Но и сделать еще больше, конечно, нам всем еще предстоит, — сказал президент во время общения с жителями Крыма и Севастополя.

Глава государства уточнил, что значительные средства идут на экономику, социальную сферу, транспортную инфраструктуру, а также уделяется внимание сохранению историко-культурного наследия.

Владимир Путин добавил, что за предыдущие десятилетия в Крыму накопилось немало проблем — там необходимо отреставрировать, построить и привести в порядок множество объектов, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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КрымблагоустройствоВладимир Путин
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