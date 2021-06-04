Новый пригородный маршрут из Петербурга в Сортавалу и на Валаам запустят с 5 июня

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Новый пригородный маршрут Лодейное Поле — Сортавала запустят с 5 июня. Такую информацию предоставили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Ласточки», курсирующие из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и в обратную сторону, а также «Метеоры», следующие из Сортавалы на Валаам, будут ездить по части нового маршрута. То есть туристы смогут совершать быстрое и комфортное путешествие с помощью удобных пересадок.

Помимо этого, у них появится возможность приобрести единый билет на поезд и «Метеор». Новая туристическая железнодорожная «тропа» будет пролегать и через станцию Горный парк «Рускеала», который является точкой притяжения путешественников, отмечают «Невские новости». Обслуживать этот пригородный маршрут станут дизель-поезда РА-З «Орлан».

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