Около 70 новых двухэтажных вагонов пополнят парк поездов дальнего следования РЖД

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Новые модели вагонов для поездов дальнего следования начнут поступать на сеть Российских железных дорог уже нынешним летом. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в пресс-службе РЖД.

Уточняется, что летом парк поездов пополнят 68 двухэтажных вагонов. В них увеличены габариты купе второго этажа, установлены полноценные диваны вместо полок, оборудован душ. Кроме того, есть индивидуальные сейфы для пассажиров. Предусмотрена в двухвагонных сцепах сервисная зона — она может использоваться как багажное отделение или место для вендинговых автоматов и кофе-машин.

В нынешнем году на маршруты выйдут 477 новых вагонов. Из них 346 — одноэтажные купейные и плацкартные, еще 131 — двухэтажные купейные, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что дополнительная остановка появится для поезда Москва — Переславль-Залесский.

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