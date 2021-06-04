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Около 70 новых двухэтажных вагонов пополнят парк поездов дальнего следования РЖД
Фото: АГН Москва

Около 70 новых двухэтажных вагонов пополнят парк поездов дальнего следования РЖД

Юлия Павлушова

Город

Новые модели вагонов для поездов дальнего следования начнут поступать на сеть Российских железных дорог уже нынешним летом. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в пресс-службе РЖД.

Уточняется, что летом парк поездов пополнят 68 двухэтажных вагонов. В них увеличены габариты купе второго этажа, установлены полноценные диваны вместо полок, оборудован душ. Кроме того, есть индивидуальные сейфы для пассажиров. Предусмотрена в двухвагонных сцепах сервисная зона — она может использоваться как багажное отделение или место для вендинговых автоматов и кофе-машин.

В нынешнем году на маршруты выйдут 477 новых вагонов. Из них 346 — одноэтажные купейные и плацкартные, еще 131 — двухэтажные купейные, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что дополнительная остановка появится для поезда Москва — Переславль-Залесский.

Читайте также: Расписание поездов Горьковского направления МЖД поменяют в июне для проведения работ

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