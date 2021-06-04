Дмитрий Саблин: На маршруте 667 в Тропарево-Никулине заработали вместительные автобусы

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Автобусы большей вместимости начали курсировать на маршруте 667 после обращений жителей Тропарево-Никулина, сообщил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин.

— Было много обращений от людей по поводу проблем с городским транспортом. Постепенно устраняем все недостатки. По одному из самых социально важных для местного населения маршрутов — № 667 — пустили более вместительные автобусы. Кроме того, устраняем нарекания, которые касаются соблюдения расписания на данном маршруте. Защита интересов людей во всех сферах жизни — неотъемлемая составляющая нашей работы, — сказал Дмитрий Саблин.

Социальная значимость маршрута 667 заключается в том, что он проходит мимо городской поликлиники № 8 в Олимпийской деревне, куда ездит большая часть района. Пожилым людям и мамам с колясками было неудобно добираться малогабаритным транспортом с высокими ступенями на входе.

— Я всех нас поздравляю. Еще обращения, касающиеся нашей маршрутки, выполнены. С 1 июня вместо «кукольной» маршрутки бегают большие городские автобусы по маршруту 667. Ура! Мы услышаны, — резюмировала член Всероссийского общества инвалидов (первичной организации «Никулино-2»), жительница района Тропарево-Никулино Марина Афанасьева.

После сбора обращений Дмитрию Саблину от населения Тропарево-Никулина была проанализирована работа наземного транспорта района. По итогам анализа сделан вывод, что на некоторых маршрутах необходимо заменить малогабаритные автобусы на более вместительные и удобные, скорректировать ряд маршрутов и сеть остановок. Все предложения и замечания были направлены в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Это, в частности, позволило избавиться от неоправданного дублирования маршрутов городскими и коммерческими перевозчиками, а освободившиеся автобусы направить на наиболее загруженные участки. Но работа на этом не заканчивается.