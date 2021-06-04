Андрей Бочкарев заявил, что фондохранилище для музеев в ТиНАО начнут строить в 2022 году

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Проектирование фондохранилища для музеев в поселке Коммунарка завершат до конца года. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на выставке «АРХ Москва».

Он уточнил, что для хранилища выделили участок площадью почти пять гектаров. К строительству объекта приступят в начале 2022 года. Комплекс будет состоять из пяти зданий. Четыре из них выделят для коллекции федеральных музеев, а одно — для культурных учреждений столицы.

— Здесь планируется разместить фонды 16 столичных и четырех федеральных музеев: Музея Победы, музея «РОСИЗО», Государственной Третьяковской галереи и Государственного исторического музея, — рассказал Андрей Бочкарев.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции советских кинотеатров в Москве.

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