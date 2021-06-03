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Андрей Бочкарев: Выставка «АРХ Москва» задает вектор развития архитектуры в России
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Выставка «АРХ Москва» задает вектор развития архитектуры в России

Иван Юминов

Город

Выставка «АРХ Москва» задает вектор развития архитектуры в России. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 3 июня.

— Выставка «АРХ Москва» дает яркое и наглядное представление о том, как будет выглядеть и жить город будущего. Именно здесь мы впервые видим творческие идеи и градостроительные проекты, которые на многие годы вперед определяют тенденции развития современной архитектуры, — рассказал заммэра.

Москва, по словам Бочкарева, входит в число лидеров по качеству и безопасности городской среды сред мировых мегаполисов. Кроме того, каждый квартал столицы имеет собственное лицо, добавил заммэра, так как городские власти давно отступили от стандартного типового строительства.

Ранее Бочкарев сообщил, что проект реновации района Богородское отмечен премией UDAD Award.

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архитектура и строительствовыставкаАндрей Бочкарев
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