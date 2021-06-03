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Андрей Бочкарев: Проект реновации района Богородское отмечен премией UDAD Award
Фото: stroi.mos.ru

Андрей Бочкарев: Проект реновации района Богородское отмечен премией UDAD Award

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Богородское Карта всех событий

Проект реновации в столичном районе Богородское победил в ежегодной Международной премии Urban Design & Architecture Design Awards. Об этом в четверг, 3 июня, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

Он уточнил, что эксперты высоко оценили планировку территории районов 15Б-16Б в номинации «Концепция городского планирования». Жилая среда в них будет организована по квартальному принципу.

В микрорайонах появятся жилые группы с «дворами без машин», построят новые детский сад, школу и ФОК с бассейном. Кроме того, территорию у домов озеленят, сформируют здесь сеть веломаршрутов. Также организуют новые маршруты общественного транспорта.

— Высокая оценка со стороны профессионального сообщества говорит о том, что принципы, заложенные в московской программе реновации жилья, в полной мере отвечают мировым стандартам, – подчеркнул Андрей Бочкарёв.

Ранее сообщалось, что дом по реновации в Восточном Измайлове начнут заселять в 2021 году.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Более 10 тысяч человек переедут по реновации на северо-западе Москвы

реновациястроительствоАндрей Бочкарев
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