Дом по реновации в Восточном Измайлове начнут заселять в 2021 году
Новостройка в столичном районе Восточное Измайлово будет готова к заселению жильцов уже в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в четверг, 3 июня.
— В третьем квартале 2021 года в районе Восточное Измайлово запланирована передача под заселение нового корпуса на улице 15-я Парковая, дом 27/1. Ожидается, что к переезду жители смогут приступить в третьем квартале 2021 года, — отмечает глава ведомства.
Он заявил, что это уже второй дом в данном районе, который будет передан под заселение по программе реновации. Общая площадь здания составляет более семи тысяч квадратных метров. Оно построено по индивидуальному проекту и было введено в эксплуатацию весной 2021 года. В здании насчитывается 140 квартир.
По словам Сергея Левкина, в Восточном Измайлове к 2024 году планируется переселить около 1,5 тысячи человек. Там будет расселено 53 дома, из которых четыре обладают культурной и архитектурной ценностью, сообщает Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.
Ранее сообщалось, что более десяти тысяч человек переедут по программе реновации на северо-западе Москвы.
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