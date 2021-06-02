Четырнадцать домов включены в программу реновации в столичном районе Митино
Всего 14 домов включили в программу реновации в столичном районе Митино, в новые квартиры переедут 2,4 тысячи москвичей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 2 июня.
Глава города уточнил, что в программу включили дома, расположенные в бывшем рабочем поселке Новобратцевский. В районе Митино определены две стартовые площадки общей мощностью 41,6 тысячи «квадратов».
Сергей Собянин осмотрел новый дом, возведенный в Митине по реновации. Он находится по адресу Парковая улица, дом № 33, сообщает Интерфакс.
— Я думаю, что жители долго ждать не будут. В две волны переселят всех. После того как снесем рядом стоящие дома, выйдем на площадку, будет уже второй этап строительства, — сказал столичный мэр.
Ранее сообщалось, что по программе реновации построят дом в Зеленограде.
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