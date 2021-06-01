Многофункциональный центр построят в ТиНАО

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Сосенское, улица Александры Монаховой Карта всех событий

В поселении Сосенском появится новый многофункциональный центр. Соответствующее решение согласовала Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Новый объект построят на улице Александры Монаховой.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, площадь участка под строительство составляет 1,7 гектара. Он позволяет разместить многофункциональный центр суммарной площадью 85,5 тысячи «квадратов».

В новом здании разместятся торговые, спортивные, развлекательные, бытовые и коммунальные объекты, а также предприятие общественного питания, уточнила Анастасия Пятова.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице в кварталах реновации планируется построить около 270 школ и детских садов.

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