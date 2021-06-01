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Андрей Бочкарев: Около 270 школ и детских садов построят в кварталах реновации в Москве
Фото: АГН Москва

Андрей Бочкарев: Около 270 школ и детских садов построят в кварталах реновации в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице в кварталах реновации планируется построить около 270 школ и детских садов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 1 июня.

— Строительство детских садов и школ предусматриваются уже на начальном этапе проектирования кварталов реновации, причем в обсуждении участвуют сами москвичи, — сказал Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что программа реновации рассчитана не только на то, чтобы обеспечить москвичей новым жильем, но и на организацию комфортной городской среды, сообщает Интерфакс.

Ранее заммэра рассказал, что в Москве построят еще пять образовательных трансформеров.

Читайте также: Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве в этом году введут 28 объектов образования

реновацияшколаАндрей Бочкарев
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