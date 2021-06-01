Многоэтажку по программе реновации возведут в Зеленограде

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоград, Солнечная аллея Карта всех событий

В Зеленограде идет строительство жилого дома на 180 квартир по программе реновации, который планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

— В районе Старое Крюково Зеленограда по адресу Солнечная аллея, владение 935, в следующем году будет введен жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания, — цитирует главу Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

В рамках проекта будут построены два 11-этажных корпуса с подземной автостоянкой. В каждом из них предусмотрены четыре секции. Внешняя отделка зданий будет вестись с применением системы вентилируемых фасадов. Согласно проекту, в облицовке используют плиты белого, серого и оранжево-коричневого цветов. Входные группы оформят витражным остеклением. Каждая из секций будет вмещать лифтовой холл, вестибюль, помещения для дежурного и хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Всего в комплексе разместятся 180 квартир, среди которых 37 однокомнатных, 116 двухкомнатных и 27 трехкомнатных. Их общая площадь составит почти 10,5 тысячи квадратных метров. Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них установят специальную сантехнику и увеличат ширину коридоров.

Квартиры передадут жильцам уже с готовой улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы реновации.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице в кварталах реновации планируется построить около 270 школ и детских садов.

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