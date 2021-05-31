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Переезд по реновации на северо-западе Москвы начали 64 семьи
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Переезд по реновации на северо-западе Москвы начали 64 семьи

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 22 Карта всех событий

Переезд по программе реновации в районе Хорошево-Мневники начали 64 семьи. Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 31 мая.

— С сегодняшнего дня началось заселение дома 22 на улице Демьяна Бедного. Смотровые ордера на квартиры в новостройке выданы 64 семьям из дома 16. Всего в Хорошево-Мневниках предстоит расселить 156 жилых домов, из них 20 — в рамках первого этапа до 2024 года, — рассказал руководитель ведомства.

Всего в доме разместили 135 квартир. Около новостройки появились детские площадки и места для отдыха, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что переселение по программе реновации стартовало в Обручевском районе города.

Читайте также: Сергей Собянин: Новые квартиры по реновации уже получили более 30 тысяч москвичей

СЗАО МосквыСергей Левкинреновация в Москве
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