Переезд по реновации на северо-западе Москвы начали 64 семьи
Переезд по программе реновации в районе Хорошево-Мневники начали 64 семьи. Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 31 мая.
— С сегодняшнего дня началось заселение дома 22 на улице Демьяна Бедного. Смотровые ордера на квартиры в новостройке выданы 64 семьям из дома 16. Всего в Хорошево-Мневниках предстоит расселить 156 жилых домов, из них 20 — в рамках первого этапа до 2024 года, — рассказал руководитель ведомства.
Всего в доме разместили 135 квартир. Около новостройки появились детские площадки и места для отдыха, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что переселение по программе реновации стартовало в Обручевском районе города.
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